Боевики обстреляли жилые районы Марьинки, ранены полицейские, - ООС

Полицейские патрулировали жилые кварталы города

На Донбассе в течение суток, 4 августа, боевики восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что за эти сутки, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом тяжелое вооружение не применялось.

Сегодня боевики открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Отметим, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Вместе с этим, в 10:50 противник из стрелкового оружия обстрелял северо-восточную окраину Марьинки. В результате обстрела ранения получили полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил. Отмечается, что они патрулировали жилые кварталы. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения.

Напомним, на Донбассе 3 августа боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.