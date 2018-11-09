В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 8 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики выпустили около 20 мин калибров 120 и 82 мм по позициям украинских войск. Военные ООС 7 раз открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения различных степеней. Наших героев эвакуировали в медицинские заведения, где наши военные получают квалифицированную врачебно-сестринскую помощь", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 12 часов 9 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел - на Луганском направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе запланировано проведение "выборов". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, "выборы" в ОРДЛО является полной дискредитацией минских соглашений. Он также отметил, что все причастные будут привлечены к уголовной ответственности.

Добавим, по словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, власть в России уже определилась с новыми главарями на оккупированной территории Донбасса.

"Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник", - заявил Грицак.