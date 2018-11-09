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У Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 12:56
Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, за минулу добу, 8 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики випустили близько 20 мін калібрів 120 та 82 мм по позиціям українських військ. Військові ООС 7 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських захисників отримали поранення різних ступенів. Наших героїв евакуйовано до медичних закладів, де наші військові отримують кваліфіковану лікарсько-сестринську допомогу", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 12 годину 9 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл - на Луганському напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада 2018 року на окупованому Донбасі заплановано проведення "виборів". За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, "вибори" в ОРДЛО є повною дискредитацією мінських угод. Він також зазначив, що всі причетні будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Додамо, за словами голови Служби безпеки України Василя Грицака, влада в Росії вже визначилися з новими ватажками на окупованій території Донбасу

"Так звані голови "ДНР" і "ЛНР" вже призначені в Москві - це Пушилін і Пасічник", - заявив Грицак.

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Теми: Новини ООС
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