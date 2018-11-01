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В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 13:23
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

Вчера боевики 24 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 31 октября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера боевики 24 раза обстреливали украинские позиции, в свою очередь, подразделения ООС 11 раз открывали огонь.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что по состоянию на утро 1 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. В частности, он предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня находится с рабочим визитом в Киеве, в ходе встреч в Украине поднимет вопрос "красных линий", которые Украина не сможет переступить при решении конфликта на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
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