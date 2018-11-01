В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Вчора бойовики 24 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 31 жовтня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора бойовики 24 рази обстрілювали українські позиції, у свою чергу, підрозділи ООС 11 разів відкривали вогонь.

"В ході бойових дій двоє військовослужбовців об’єднаних сил отримали поранення", - повідомив Праута.

Крім того, у Міноборони повідомили, що станом на ранок 1 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків - на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Зокрема, він запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном.

Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка сьогодні знаходиться з робочим візитом у Києві, у ході зустрічей в Україні підніме питання "червоних ліній", які Україна не зможе переступити при вирішенні конфлікту на Донбасі.