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В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 13:01
Фото: военный на Донбассе (facebook.com/desnaukr)
Фото: военный на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

Вчера на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 30 октября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям ООС, в частности, 6 раз - из запрещенного Минском вооружения. Украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"За сутки двое военнослужащих объединенных сил получили ранения в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на утро 31 октября на Донбассе уже зафиксировано 3 обстрела со стороны пророссийских боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").

Также сообщалось, что боевики используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской.

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Темы: Новости ООС
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