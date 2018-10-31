В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Фото: військовий на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Вчора на Донбасі бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 30 жовтня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціям ООС, зокрема, 6 разів - із забороненого Мінськом озброєння. Українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

"За добу двоє військовослужбовців об’єднаних сил отримали поранення внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, станом на ранок 31 жовтня на Донбасі вже зафіксовано 3 обстріли з боку проросійських бойовиків - на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Також повідомлялося, що бойовики використовують лазерну зброю в районі розведення сил у Станиці Луганській.