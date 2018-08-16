В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Бойовики вчора 43 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 15 серпня 2018 року, двоє українських військових отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначається, за добу бойовики 43 рази обстрілювали українські позиції, українській військові відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій вчора двоє українських військових отримали поранення різних ступенів", - заявив він, додавши, що військових було госпіталізовано.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на ранок 16 серпня на Донбасі було зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків. Сьогодні постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав Російську Федерацію вивести свої війська з території України.

Крім того, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляв, що Російська Федерація в 2014 році не очікувала серйозної реакції Заходу на вторгнення до України.