В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 18 июня 2018 года, пострадали двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения. Их безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

Так, по словам представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных, украинские защитники 16 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщал, что ситуация на Донбассе на данный момент является наиболее напряженной с начала текущего года.