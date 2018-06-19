В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Бойовики 28 разів обстрілювали позиції українських військових

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 18 червня 2018 року, постраждали двоє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення. Їх було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів", - повідомив він.

Так, за словами представника Міноборони, за минулу добу бойовики 28 разів обстрілювали позиції українських військових, українські захисники 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомляв, що ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.