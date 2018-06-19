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Інтерв'ю

В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:57
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 28 разів обстрілювали позиції українських військових

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 18 червня 2018 року, постраждали двоє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення. Їх було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів", - повідомив він.

Так, за словами представника Міноборони, за минулу добу бойовики 28 разів обстрілювали позиції українських військових, українські захисники 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомляв, що ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.

Хуг: пункти мінських угод реалізуються лише частково ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - Хуг
Теги публікації: Министерство обороны РФ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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