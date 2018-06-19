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Хуг: зараз ситуація на Донбасі найбільш напружена з початку року

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 10:58
Фото: Олександр Хуг (osce.org)
Фото: Олександр Хуг (osce.org)

Збільшення числа порушень режиму припинення вогню на Донбасі спостерігається з середини травня

Ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

Так, за словами Хуга, збільшення числа обстрілів на Донбасі спостерігається з середини травня.

"Збільшення кількості порушень режиму припинення вогню ми спостерігаємо з середини травня. І зараз ми маємо справу з найбільш напруженою ситуацією з початку року. Але такі цикли збройного насильства ми вже спостерігали і раніше, що знову підводить нас до висновку, що сторони володіють усіма можливостями керувати ситуацією на місцях", - заявив він.

При цьому Хуг зазначив, що на період свят число порушень перемир'я знижується, але потім знову зростає.

"Поки ключові пункти домовленостей не будуть виконані, ситуація не зміниться", - резюмував він, відзначивши необхідність припинити вогонь на Донбасі.

Також, за словами представника ОБСЄ, сторонам необхідно розвести сили і засоби на Донбасі і провести розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними ОБСЄ, на Донбасі з початку 2018 року загинули 29 цивільних.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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