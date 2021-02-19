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Минобороны подпишет контракт на создание первого дивизиона ОТРК "Сапсан"

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны планирует создать первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Контракт на создание ОТРК хотят подписать на протяжении 2021 года.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, первая опытная батарея ОТРК "Сапсан" разрабатывается конструкторским бюро "Южное".

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысил 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом "Нептун", - заявил Таран.

Отметим, "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс украинского производства. В нем в качестве средств поражения планируют использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты.

Напомним, в конце августа 2020 года Минобороны взяло на вооружение Вооруженных сил Украины новый ракетный комплекс "Нептун".

В начале 2021 года в "Укроборонпроме" началось производство РК "Нептун".

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