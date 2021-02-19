Міноборони підпише контракт на створення першого дивізіону ОТРК "Сапсан"

Міністерство оборони планує створити перший досвідчений дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Контракт на створення ОТРК хочуть підписати протягом 2021 року.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє прес-служба Міноборони .

За його словами, перша дослідна батарея ОТРК "Сапсан" розробляється конструкторським бюро "Південне".

"Оскільки ступінь готовності проекту вже перевищив 80%, повинні зробити останній крок, і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, сумірний з тим же ракетним комплексом "Нептун", - заявив Таран.

Відзначимо, "Сапсан" - оперативно-тактичний ракетний комплекс українського виробництва. В ньому в якості засобів ураження планують використовувати вісім тактичних і дві оперативно-тактичні ракети.