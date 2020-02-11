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Минобороны планирует закупить ракетные системы "Нептун"

Новости » Политика     11.02.2020 - 18:18
Минобороны планирует закупить ракетные системы "Нептун"
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Новейшие ракеты "Нептун" разработаны на ДККБ "Луч"

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении закупать новейшие ракетные системы "Нептун" в ДККБ "Луч", который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

По словам Загороднюка, "осенью прошлого года прошли испытания ракеты "Нептун", которая разработана на ДККБ "Луч" в Киеве.

"Очень интересная технология, которая действительно имеет огромные перспективы для нас, для безопасности. Развитие ракетных, артиллерийских технологий для нас – это большой приоритет", - заявил министр.

Он также отметил, что после успешного испытания уже в этом году Минобороны планирует закупить ракеты "Нептун".

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект №2398, который предусматривает гармонизацию правил оборонных закупок в соответствии со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС. Документ поддержали 293 народных депутатов.

В рамках теста через систему НАТО было закуплено принадлежности для вооружения бронетранспортеров, запчасти и программное обеспечение. Через систему НАТО украинское оборонное министерство также может приобрести технику, которую не производят в Украине, или такую, которая на территории страны продается значительно дороже.

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Новости Украины Министерство обороны РФУкроборонпромракетазакупка
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