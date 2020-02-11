ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун"

Новини » Політика     11.02.2020 - 18:18
Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун"
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Новітні ракети "Нептун" розроблені на ДККБ "Луч"

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір закуповувати новітні ракетні системи "Нептун" у ДККБ "Луч", який входить до складу Державного концерну "Укроборонпром". Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

За словами Загороднюка, "минулого року восени пройшли випробування ракети "Нептун", яка розроблена на ДККБ "Луч" в Києві.

"Дуже цікава технологія, яка дійсно має величезні перспективи для нас, для безпеки. Розвиток ракетних, артилерійських технологій для нас – це великий пріоритет", - заявив міністр.

Він також зазначив, що після успішного випробування вже цього року Міноборони планує закупити ракети "Нептун".

Нагадаємо, Верховна рада України у першому читанні підтримала за основу законопроект №2398, який передбачає гармонізацію правил оборонних закупівель відповідно до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС. Документ підтримали 293 народних депутатів.

У рамках тесту через систему НАТО було закуплено приладдя для озброєння бронетранспортерів, запчастини та програмне забезпечення. Через систему НАТО українське оборонне міністерство також може придбати техніку, яку не виготовляють в Україні, або таку, яка на території країни продається значно дорожче.

Міноборони навесні готується запровадити електронні військові квитки У Міноборони поки не планують відкликати неякісні бронежилети
Новини України Министерство обороны РФУкроборонпромракетазакупка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся