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В Минобороны рассказали, что закупили через систему НАТО

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 21:43
В Минобороны рассказали, что закупили через систему НАТО
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Закупка через систему НАТО проводилась в рамках теста

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что именно ведомство закупило через систему НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра телеканалу "Украина 24".

По словам главы оборонного ведомства, в рамках теста через систему НАТО были закуплены принадлежности для вооружения бронетранспортеров, запчасти и программное обеспечение.

"Это была тестовая закупка. Это были принадлежности для пулеметов, которые устанавливаются на БТР, это были гусеницы и мы купили лицензию на использование программного обеспечения", - рассказал он.

Загороднюк отметил, что через систему НАТО украинское оборонное министерство также может приобрести технику, которую не производят в Украине, или такую, которая на территории страны продается значительно дороже.

"Однако это никак не исключает местных производителей", - добавил министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект №2398, который предусматривает гармонизацию правил оборонных закупок в соответствии со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС. Документ поддержали 293 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону Кабинет министров Украины заложил 245,8 млрд гривен. Из этой суммы 136 млрд гривен выделяется на оборону.

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