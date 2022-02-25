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У Міноборони відзвітували про втрати РФ: понад 500 одиниць техніки і майже 3 тисячі солдатів

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 16:42
У Міноборони відзвітували про втрати РФ: понад 500 одиниць техніки і майже 3 тисячі солдатів Фото: з Міноборони відзвітували про втрати військ РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони відзвітувало про втрати ворога. Українські військовослужбовці з початку вторгнення Росії вбили майже 3 тисячі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.

"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати (орієнтовно). Станом на 15:00 танків до 80, бойових броньованих машин різних типів 516, літаки 10, вертольоти 7, особового складу 2800", - написала представник Міноборони.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили про рекордні втрати ворога за першу половину дня 25 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.

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