ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Миколаївську та Харківську області

Новость на русском →
Україна, Середа 20 квітня 2022 09:00
У Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Миколаївську та Харківську області Фото: у Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Харків та Миколаїв (facebook com mod mil rus)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Міністерстві оборони вважають, що Росія не покидає планів захопити як можна більше українських територій. Тому російська армія атакує Миколаївську та Харківську області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

"Це пояснюється тим, що Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якомога більше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, аби в подальшому вибити їх звідти було надзвичайно складно", - зазначив речник.

Крім того, Росія вдається до демонстративних дій, аби відвернути увагу українських військових перед ударами.

"В деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, аби відтягнути частину наших військ, відволікти увагу від напрямку основного удару, розпорошити наші сили", - розповів Мотузяник.

Нагадаємо, що Харкові знову активізувалися обстріли. Нещодавно внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Також окупанти активно атакують Миколаїв. Зокрема, в ніч на 19 квітня місто обстріляли з артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Міністерство оборони України Харків Миколаївська область
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася