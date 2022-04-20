У Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Миколаївську та Харківську області

У Міністерстві оборони вважають, що Росія не покидає планів захопити як можна більше українських територій. Тому російська армія атакує Миколаївську та Харківську області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

" Це пояснюється тим, що Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якомога більше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, аби в подальшому вибити їх звідти було надзвичайно складно", - зазначив речник.

Крім того, Росія вдається до демонстративних дій, аби відвернути увагу українських військових перед ударами.

" В деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, аби відтягнути частину наших військ, відволікти увагу від напрямку основного удару, розпорошити наші сили", - розповів Мотузяник.