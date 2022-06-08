В Минобороны объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров

"Мы вообще фактически ничего не можем говорить о сотрудничестве в сфере вооружения, потому что Россия активно ведет разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности, любые поставки вооружения и военной техники в Украину", - заявила чиновница.

По словам Маляр, всю информацию о военной помощи Украине используют в первую очередь россияне.

При этом она добавила, что сейчас для военного руководства главным приоритетом является защита неба. И поэтому ВСУ более всего нуждаются в современных системах ПВО.

"Это очень сложные коммуникации по этому поводу (по закрытию неба - ред.). Не имеет значения даже с какой страной. Но все, что касается противовоздушной обороны, защиты самого воздуха - это очень сложный процесс", - подчеркнула Маляр.