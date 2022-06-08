В Минобороны объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров

Военно-политическое руководство Украины не может раскрывать информацию о поставках оружия от партнеров из-за угрозы срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Мы вообще фактически ничего не можем говорить о сотрудничестве в сфере вооружения, потому что Россия активно ведет разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности, любые поставки вооружения и военной техники в Украину", - заявила чиновница.
По словам Маляр, всю информацию о военной помощи Украине используют в первую очередь россияне.
При этом она добавила, что сейчас для военного руководства главным приоритетом является защита неба. И поэтому ВСУ более всего нуждаются в современных системах ПВО.
"Это очень сложные коммуникации по этому поводу (по закрытию неба - ред.). Не имеет значения даже с какой страной. Но все, что касается противовоздушной обороны, защиты самого воздуха - это очень сложный процесс", - подчеркнула Маляр.
Напомним, ранее Маляр заявляла, что Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.
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