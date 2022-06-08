У Міноборони пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів

"Ми взагалі фактично нічого не можемо говорити про співпрацю у сфері озброєння, тому що Росія активно веде розвідувально-диверсійні дії, щоб зірвати будь-які домовленості, будь-які постачання озброєння та військової техніки в Україну", - заявила чиновниця.

За словами Маляр, усю інформацію про військову допомогу Україні використовують насамперед росіяни.

При цьому вона додала, що зараз для військового керівництва головним пріоритетом є захист неба. І тому ЗСУ найбільше потребують сучасних систем ППО.

"Це дуже складні комунікації з цього приводу (щодо закриття неба - ред.). Не має значення навіть з якою країною. Але все, що стосується протиповітряної оборони, захисту самого повітря - це дуже складний процес", - наголосила Маляр.