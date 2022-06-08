У Міноборони пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів

Військово-політичне керівництво України не може розкривати інформацію про постачання зброї від партнерів через загрозу зриву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Ми взагалі фактично нічого не можемо говорити про співпрацю у сфері озброєння, тому що Росія активно веде розвідувально-диверсійні дії, щоб зірвати будь-які домовленості, будь-які постачання озброєння та військової техніки в Україну", - заявила чиновниця.
За словами Маляр, усю інформацію про військову допомогу Україні використовують насамперед росіяни.
При цьому вона додала, що зараз для військового керівництва головним пріоритетом є захист неба. І тому ЗСУ найбільше потребують сучасних систем ППО.
"Це дуже складні комунікації з цього приводу (щодо закриття неба - ред.). Не має значення навіть з якою країною. Але все, що стосується протиповітряної оборони, захисту самого повітря - це дуже складний процес", - наголосила Маляр.
Нагадаємо, раніше Маляр заявляла, що Україні не вистачає тяжкого озброєння для перемоги над російською армією. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з'явилася якнайшвидше.
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