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В Минобороны обнародовали планы по проведению международных учений

Новости » Общество    15.01.2019 - 13:58
В Минобороны обнародовали планы по проведению международных учений
Фото: военные учения (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2019 году в Украине состоится шесть масштабных международных учений

Вооруженные силы Украины в 2019 году примут участие в международных учениях, а также в 250 мероприятиях оперативной подготовки. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В 2019 году в рамках международного сотрудничества наши подразделения будут принимать участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за пределами нашего государства", - сказал он.

Кроме того, на 2019 год спланировано проведение около 250 мероприятий оперативной подготовки, проведения около 2000 основных мероприятий тактических учений и т.п.

"Также более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов подразделений в высших военных учебных заведениях", - добавил Подолян

Как сообщало РБК-Украина, в рамках международного сотрудничества в 2018 году на территории Украины прошли пять масштабных международных учений, среди которых - украинско-американские штабные учения Rapid Trident 2018, Sea Breeze - 2018", "Светлая лавина 2018", "Чистое небо", "Риверайн 2018".

Напомним, денежное обеспечение военнослужащих ВСУ повышено с 1 января 2019 года.

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