У Міноборони оприлюднили плани з проведення міжнародних навчань

Фото: військові навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році в Україні відбудеться шість масштабних міжнародних навчань

Збройні сили України у 2019 році візьмуть участь у міжнародних навчаннях, а також у 250 заходах оперативної підготовки. Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника головного управління підготовки ЗСУ Ігор Подолян, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"У 2019 році в рамках міжнародного співробітництва наші підрозділи братимуть участь у шести багатонаціональних навчаннях на території України та 20 навчаннях поза межами нашої держави", - сказав він.

Крім того, на 2019 рік сплановано проведення близько 250 заходів оперативної підготовки, проведення близько 2000 основних заходів тактичних навчань тощо.

"Також понад 200 заходів централізованої підготовки штабів підрозділів у вищих військових навчальних закладах", - додав Подолян

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках міжнародного співробітництва у 2018 році на території України пройшли п'ять масштабних міжнародних навчань, серед яких - українсько-американські штабні навчання Rapid Trident 2018, Sea Breeze - 2018", "Світла лавина 2018", "Чисте небо", "Ріверайн 2018".

Нагадаємо, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.