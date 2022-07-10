UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны назвали топ-3 РСЗО оккупантов, "подаренные" украинским военным

Фото: в Минобороны назвали топ-3 РСЗО оккупантов, "подаренные" украинским военным (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают собирать трофеи, отобранные у российских оккупантов. Одними из главных "подарков" для ВСУ являются вражеские РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

В ведомстве составили топ-3 РСЗО россиян, захваченных украинскими военными.

Так на третьем месте находится БМ-27 "Ураган", которая будет уничтожать в умелых украинских руках оккупантов на расстоянии 30-35 километров. При этом стрельба ведется с закрытой позиции и кабины.

БМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На втором месте - РСЗО "Торнадо-Г". Украинцы усовершенствовали эту технику новыми реактивными боеприпасами. "Торнадо-Г" будет активно уничтожать оккупантов за счет дальности стрельбы и спутникового наведения.

РСЗО "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В топ-1 вошла ТОС-1А "Солнцепек", которая также является легендой российской пропаганды. Одним залпом такая техника способна выпустить 24 снаряда и накрыть площадь 200 квадратных метров.

ТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Напомним, ранее стало известно, что чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРСЗОВойна России против Украины