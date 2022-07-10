RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим

Фото: у Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують збирати трофеї, відібрані у російських окупантів. Одними з головних "подарунків" для ЗСУ є ворожі РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві склали топ-3 РСЗВ росіян, захоплених українськими військовими.

Так на третьому місці знаходиться БМ-27 "Ураган", яка буде знищувати в умілих українських руках окупантів на відстані 30-35 кілометрів. При цьому вогонь ведеться з закритої позиції та кабіни.

БМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На другому місці-РСЗВ "Торнадо-Г". Українці вдосконалили цю техніку новими реактивними боєприпасами. "Торнадо-Г" буде активно знищувати окупантів за рахунок дальності стрільби і супутникового наведення.

РСЗВ "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У топ-1 увійшла ТОС-1А "Солнцепек", яка також є легендою російської пропаганди. Одним залпом така техніка здатна випустити 24 снаряди і накрити площу 200 квадратних метрів.

ТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чеченські бійці з Добровольчого батального Шейха Мансура взяли в якості трофей Російський важкий вогнемет ТОС-1А"пригрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРСЗОВійна Росії проти України