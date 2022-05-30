В Минобороны назвали тактические планы России

Россия продолжает вести наступательные действия на востоке Украины. Главной целью Москвы является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.

"Российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить вглубь нашей обороны. Одновременно с этим, осуществляется штурм на нескольких направлениях. Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях ",- добавил спикер.

По словам Мотузяника, сегодняшние бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка. Российские военные регулярно ведут огонь по позициям ВСУ ствольной и реактивной артиллерией для поддержки действий сухопутных подразделений.

За прошедшие сутки наши бойцы отбили 14 атак врага и уничтожили 2 артиллерийские системы,11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.

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