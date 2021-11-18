В Минобороны назвали сдерживание России общим делом Украины и Запада

В Министерстве обороны считают сдерживание России общим делом Украины и Запада. Именно с этой целью Евросоюз может направить военную учебную миссию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину" .

В обозримом будущем европейские военные могут появиться на территории Украины в составе учебной миссии. В частности, с такой инициативой выступили страны Балтии, а также Польша, Румыния и Словакия. Швеция заявила о готовности к ней присоединиться, а британские СМИ пишут о готовности направить свой спецназ.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, Украина благодарна западным партнерам за привлечение внимания европейское сообщества к развитию ситуации вблизи украинских границ.

"Впрочем, милитарная активность России представляет угрозу не только Украине, но и другим европейским странам. Поэтому предотвращение эскалации вооруженной агрессии России должно быть общим делом Украины и Запада", - добавила она.