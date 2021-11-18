В Минобороны назвали сдерживание России общим делом Украины и Запада

В Министерстве обороны считают сдерживание России общим делом Украины и Запада. Именно с этой целью Евросоюз может направить военную учебную миссию.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".
В обозримом будущем европейские военные могут появиться на территории Украины в составе учебной миссии. В частности, с такой инициативой выступили страны Балтии, а также Польша, Румыния и Словакия. Швеция заявила о готовности к ней присоединиться, а британские СМИ пишут о готовности направить свой спецназ.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, Украина благодарна западным партнерам за привлечение внимания европейское сообщества к развитию ситуации вблизи украинских границ.
"Впрочем, милитарная активность России представляет угрозу не только Украине, но и другим европейским странам. Поэтому предотвращение эскалации вооруженной агрессии России должно быть общим делом Украины и Запада", - добавила она.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил, что угроза вторжения России существует всегда, и Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору.
Кроме того, политолог объяснил, зачем президент России Владимир Путин собирает войска возле границ Украины. Не исключено, что это традиционная "игра мускулами".