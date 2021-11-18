ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Мы готовы к любым решениям со стороны Путина, - Завитневич

Новина українською →
Киев, Четверг 18 ноября 2021 12:16
Мы готовы к любым решениям со стороны Путина, - Завитневич Фото: председатель оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Как заявил изданию председатель оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич, угроза вторжения России существует всегда.

"Кто-то пытается это (возможность вторжения РФ - ред.) высчитывать в каких-то процентах. Но я уверен, что Вооруженные силы готовы дать отпор, ни у кого нет никакого страха, мы готовы к любым обстоятельствам и решений со стороны Путина. Это главное", - заявил Завитневич.

Отметим, политолог объяснил РБК-Украина, зачем президент России Владимир Путин собирает войска у границ Украины.

Напомним, на фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России этой зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Вооруженные силы Украины Российская Федерация Украина
NEWS
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину