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У Міноборони назвали причини падіння ракети на подвір’ї у Львівській області

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 20:15
У Міноборони назвали причини падіння ракети на подвір’ї у Львівській області
Фото: Андрій Таран (mil.gov.ua)

Попередні результати розслідування вказують на технічну несправність снаряду

Причиною падіння зенітної ракети на подвір’я приватного будинку у Львівській області стала застарілість та несправність боєприпасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Міністр оборони Андрій Таран нагадав, що 2 квітня під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК).

"Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося", - зазначив Таран.

Він уточнив, що, за попередніми результатами розслідування, найбільш вірогідною причиною падіння ракети стала технічна її несправність, адже снаряд був виготовлений 35 років тому. Таран додав, що минулого року ракета була перевірена та визнана придатною для використання.

"Але далася взнаки застарілість бортової апаратури. Мною прийнято рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 2 квітня у Львівській області на подвір’я житлового будинку у приватному секторі впала ракета.

За фактом падіння снаряду військова служба правопорядку у Збройних силах України відкрила кримінальну справу.

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