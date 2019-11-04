В Минобороны назвали нарушением визит депутата РФ Журавлева в Золотое

Министерство обороны Украины отреагировало на визит депутата Госдумы Российской Федерации Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве отметили, что визит Журавлева был осуществлен с нарушением украинского законодательства, а также сообщили, что процесс разведения сил в Золотом проходит в соответствии с минскими договоренностями. В частности, в Минобороны сообщили:

Часть города Золотое находилась и находится на временно оккупированной территории. Согласно данным, так называемый визит А. Журавлева состоялся в поселок (населенного пункта-сателлита) Золотое-5, который не подпадает в зону разведения войск. Таким образом, заявления о том, что этот визит стал возможным из-за отвода ВС Украины на новые позиции некорректны и носят провокационный характер;

Любые визиты иностранных граждан в Украину, совершенные с нарушением определенного порядка пересечения государственной границы Украины, является нарушением украинского законодательства.

О попытках российских СМИ создать впечатление о якобы сопровождении А. Журавлева представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона планирует обратиться к Миссии с просьбой предоставить соответствующие разъяснения. Ведь такие действия российской стороны имеют признаки неприкрытой попытки втянуть международную организацию в свои политические спекуляции.

Разведение сил и средств в указанном районе происходит планово и в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках Минского процесса. Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства и не намерена поддаваться на провокации на чувствительном для всех сторон процессе.

Напомним, 4 ноября Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого. По информации СМИ сепаратистов, Журавлев приехал с целью проверить, как украинская сторона отвела свои войска в этом районе. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что такой визит нарушает украинское законодательство, а также пообещал в скором времени представить официальную реакцию МИД Украины.

Также сообщалось, что на фоне разведения сил в Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме.