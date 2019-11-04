У Міноборони назвали порушенням візит депутата РФ Журавльова у Золоте

Міністерство оборони України відреагувало на візит депутата Держдуми Російської Федерації Олексія Журавльова в населений пункт Золоте Луганської області. Про це повідомляє прес-служба Минобороны.

У міністерстві зазначили, що візит Журавльова був здійснений з порушенням українського законодавства, а також повідомили, що процес розведення сил в Золотому проходить у відповідності з мінськими домовленостями. Зокрема, в Міноборони повідомили:

Частина міста Золоте перебувала і не перебуває на тимчасово окупованій території. Згідно з даними, так званий візит А. Журавльова відбувся в селище (населеного пункту-сателіта) Золоте-5, який не підпадає в зону розведення військ. Таким чином, заяви про те, що цей візит став можливим за відведення ЗС України на нові позиції некоректні і носять провокаційний характер;

Будь-які візити іноземних громадян в Україну, вчинені з порушенням визначеного порядку перетину державного кордону України, є порушенням українського законодавства.

Про спроби російських ЗМІ створити враження про нібито супроводі А. Журавльова представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до Місії з проханням надати відповідні роз'яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритою спроби втягнути міжнародну організацію в свої політичні спекуляції.

Розведення сил і засобів у вказаному районі відбувається планово і у відповідності з досягнутими домовленостями в рамках Мінського процесу. Українська сторона послідовно виконує взяті на себе зобов'язання і не має наміру піддаватися на провокації на чутливому для всіх сторін процесі.

Нагадаємо, 4 листопада Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого. За інформацією ЗМІ сепаратистів, Журавльов приїхав з метою перевірити, як українська сторона відвела свої війська в цьому районі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що такий візит порушує українське законодавство, а також пообіцяв незабаром представити офіційну реакцію МЗС України.

Також повідомлялося, що на тлі розведення сил в Золотому Луганської області українські військові і поліція продовжують нести службу в посиленому режимі.