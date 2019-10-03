В Минобороны назвали главное условие разведения войск на Донбассе

В Министерстве обороны Украины отметили, что основным условием для начала разведения войск на Донбассе является соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Об этом передает пресс-служба МОУ.

В ведомстве разъяснили также, как будет проходить процесс. Так, разведение происходит на расстояние одного километра от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которое должно осуществляться обеими сторонами. Такими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

"Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - уточнили в МОУ.

Также в ведомстве отметили, что на сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения. Сейчас продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений.

Напомним, ранее представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что отвод сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе состоится 7 октября.

Однако только от начала суток 2 октября на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.