В Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ

Министерство обороны опровергли информация о захвате российскими оккупантами автомобилей ВСУ. Оказалось, что это были украинские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
"Автомобили остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые пропали под Сумами, а идентичны", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.