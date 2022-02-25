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В Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ

Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны опровергли информация о захвате российскими оккупантами автомобилей ВСУ. Оказалось, что это были украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Автомобили остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые пропали под Сумами, а идентичны", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

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