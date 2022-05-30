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В Минобороны назвали две цели оккупантов на востоке Украины

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день основные бои между украинскими и российскими военными идут на востоке за две цели.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Первая цель - полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель - окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", - заявила она.

Напомним, бои за Северодонецк продолжаются. Российская армия пытается закрепиться в окрестностях города и даже вела штурмовые действия в направлении центра.

При этом 30 мая российские войска смогли зайти на окраины Северодонецка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские военные делают все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк. По словам главы государства, оккупантам придется заплатить высокую цену за захват города.

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