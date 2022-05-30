У Міноборони назвали дві цілі окупантів на сході України

На сьогодні основні бої між українськими та російськими військовими йдуть на сході за дві мети.
Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Перша мета - повністю взяти під контроль з боку російських військ Луганську область, друга мета - оточити в кільце українські війська. Поки ні те, ні інше їм не вдається, але бої запеклі", - заявила вона.
Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк тривають. Російська армія намагається закріпитися в околицях міста і навіть вела штурмові дії в напрямку центру.
При цьому 30 травня російські війська змогли зайти на околиці Сєвєродонецька.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк. За словами глави держави, окупантам доведеться заплатити високу ціну за захоплення міста.