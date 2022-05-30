В Минобороны назвали две цели оккупантов на востоке Украины

На сегодняшний день основные бои между украинскими и российскими военными идут на востоке за две цели.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Первая цель - полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель - окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", - заявила она.