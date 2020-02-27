Міноборони пришвидшить розділення посад головнокомандувача та глави Генштабу

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Зараз закон про розділення посад набуває чинності 1 січня 2021 року

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір пришвидшити процес розділення посад головнокомандувача Збройних сил та начальника Генерального штабу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua.

Відповідно до закону "Про національну безпеку", повноваження головнокомандувача та начальника Генштабу розділяються з 1 січня 2021 року, однак, за словами міністра, вже все підготовлено для цього. Він додав, що необхідно "лише змінити дату".

"Найближчим часом ми внесемо зміни в закон "Про національну безпеку". Пересунемо дату набуття чинності поділу посади начальника Генштабу і головнокомандувача. Це дозволить нам перейти на J-структуру за стандартами НАТО і реформувати Генштаб ... Дата вступу в силу цього поділу вказана 1 січня 2021 року. А ми фактично можемо зробити це на рік раніше", - заявив Загороднюк.

Міністр оборони наголосив, що розділення посад критично важливе для України.

"Для нас критично провести цей поділ, оскільки від цього залежить подальший перехід на стандарти НАТО", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про зміни в законі "Про національну безпеку", які дозволять документу набути чинності вже цього року. Документ був зареєстрований у парламенті 5 лютого.

Також РБК-Україна писало, що РНБО схвалила та передала президенту Володимиру Зеленському для затвердження проєкт стратегії нацбезпеки та оборони. Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримуванні, стійкості та взаємодії.