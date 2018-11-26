У Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії

Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Особливу увагу в Міноборони звертають на нарощування авіації поблизу держкордону України

Рівень воєнної загрози з боку Росії значно збільшився. Про це на брифінгу "Воєнно-стратегічна оцінка загрози вторгнення в Україну Збройних сил Російської Федерації" повідомив представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Рівень воєнної загрози збільшився. Не припиняється постачання озброєння і бойової техніки з території РФ на територію Донецької та Луганської областей. На сьогоднішній день всі підрозділи корпусів переведені у вищій ступінь бойової готовності. Значно збільшилися заходи оперативної і бойової підготовки…" - сказав він.

За його словами, мета дій РФ в Криму - встановлення контролю над Чорним та Азовським морями.

"Після окупації Криму РФ створила окупаційне угрупування. Здійснена значна модернізація військових аеродромів для ведення розвідки, тощо. Мета дій РФ в Криму - встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морем. Особливу увагу звертаємо на нарощування авіації поблизу держкордону України", - розказав він.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельної групи Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

Як писало РБК-Україна раніше, Збройні сили України (ЗСУ) були приведені в повну бойову готовність.