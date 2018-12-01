КПВВ на Донбассе сегодня перейдут на зимний график работы

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе сегодня, 1 декабря, переходят на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил.

Следовательно, с 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00. В новом режиме будут работать контрольные пункты на следующих автомобильных дорогах:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Отмечается, что переход состоится на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва от 27.11.2018 и на выполнение требований пункта 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей от 14.04.2017 № 222-ог.

До этого КПВВ работали в летнем графике работы - с 6:00 до 20:00.

Напомним, в Херсонской области ограничили пропуск граждан Российской Федерации из оккупированного Крыма. Ограничения не касаются граждан Украины. Их пропускают через украинские КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обе стороны без ограничений.