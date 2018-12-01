КПВВ на Донбассе сегодня перейдут на зимний график работы

С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе сегодня, 1 декабря, переходят на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил.
Следовательно, с 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00. В новом режиме будут работать контрольные пункты на следующих автомобильных дорогах:
Отмечается, что переход состоится на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва от 27.11.2018 и на выполнение требований пункта 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей от 14.04.2017 № 222-ог.
До этого КПВВ работали в летнем графике работы - с 6:00 до 20:00.
Напомним, в Херсонской области ограничили пропуск граждан Российской Федерации из оккупированного Крыма. Ограничения не касаются граждан Украины. Их пропускают через украинские КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обе стороны без ограничений.