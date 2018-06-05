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В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 12:44
Иллюстративное фото (facebook.com theministryofdefence.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com theministryofdefence.ua)

Боевики 30 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил за прошедшие сутки, 4 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за минувшие сутки в составе объединенных сил потерь нет", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 30 раз обстреливали силы ООС, в свою очередь, украинские военные 17 раз открывали огонь в ответ, используя штатное пехотное вооружение.

В Минобороны констатировали, что ситуация в районе проведения ООС остается сложной, но полностью контролируемой украинскими военными.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе не дают согласие на прекращение огня для восстановления электроснабжения подконтрольного Украине поселка Пивденное.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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