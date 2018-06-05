У Міноборони констатували відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об’єднаних сил за минулу добу, 4 червня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби у складі об’єднаних сил втрат немає", - повідомив він.

Як зазначили у Міноборони, за минулу добу бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС, у свою чергу, українські військові 17 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи штатне піхотне озброєння.

У Міноборони також констатували, що ситуація в районі проведення ООС залишається складною, але повністю контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі не дають згоду на припинення вогню для відновлення електропостачання підконтрольного України селища Південне.