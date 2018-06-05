Бойовики не йдуть на припинення вогню для відновлення електропостачання Південного

За словами Павла Жебрівського, для ремонтних робіт необхідно припинити вогонь на три години

Проросійські бойовики на Донбасі не дають згоду на припинення вогню для відновлення електропостачання підконтрольного України селища Південне. Про це Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Жебрівський зазначив, що на зустрічі з першим заступником голови місії ОБСЄ Александром Хугом обговорив ситуацію на лінії зіткнення і в Південному.

"Бойовики постійно обстрілюють селище, в результаті чого там відсутні електро- і водопостачання. Вчора ми відвезли туди генератори, воду та медикаменти. Поки забезпечуємо населення так, хоча на відновлення електропостачання потрібно всього лише три години тиші. Але згоду на припинення вогню бойовики поки не дають", - зазначив Жебрівський.

Він також додав, що попросив Хуга сприяти у вирішенні цього питання, а також у розведенні сил в районі Донецької фільтрувальної станції.

Із Александром Хугом, першим заступником керівника СММ ОБСЄ в Україні, обговорили безпекову ситуацію, що складається на... Опубліковано Павлом Жебрівським 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднані сили розмінували околиці Південного.