Міноборони Ізраїлю: ми збанкрутували військові можливості ХАМАСу

Угруповання ХАМАС збанкрутувало, а його доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю має бути напоготові, очікується продовження боїв.

Про це заявив глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, передає Times of Israel .

Повідомляється про кілька заворушень в центрі Ізраїлю, що свідчить про те, що міжетнічна напруженість, яка охопила всю країну в останні дні, можливо, вляглася.

Однак в Єрусалимі обстановка залишається напруженою. В районі Абу-Тор були підпалені дві машини, що належали євреям.

У районі Східного Єрусалиму, який був центром протестів, поліція зміцнила блокпост великими бетонними блоками.