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В Минобороны Германии рассказали о перспективах санкций против Шредера

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:51
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)

Санкции против Шредера могут ввести после проверки по факту лоббирования интересов Путина

Санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Bild.

"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера. По его мнению, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - заявил Климкин.

Отметим, Шредер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года его избрали в состав совета директоров "Роснефти".

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Теги: Владимир Путин, Германия, Шредер, Санкции
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