У Міноборони Німеччини розповіли про перспективи санкцій проти Шредера

Санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за лобіювання інтересів президента Росії Володимира Путіна в Європі можуть бути введені тільки після відповідної перевірки. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, передає Bild.

"Санкції проти Герхарда Шредера варто обговорювати з великою обережністю і тільки після відповідної перевірки", - підкреслила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти Шредера. На його думку, важливо запровадити санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном.

"Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз", - заявив Клімкін.

Зазначимо, Шредер обіймав посаду федерального канцлера Німеччини з 1998 по 2005 рік. У вересні 2017 року його обрали до складу ради директорів "Роснафти".