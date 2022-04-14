Минобороны Франции спрогнозировало, когда Россия осуществит попытку захвата Донбасса

Как информирует издание, ссылаясь на официального представителя французского военного штаба, полковника Паскаля Ланни, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру.

"В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, Россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, чтобы завоевать Донецкую и Луганскую области, или даже продвинуться вплоть до Днепра, если это позволит ее возможностям", - сказал Ланни журналистам.

По его словам, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только "с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины", что объясняет полное уничтожение аэропорта Днепра оккупантами.

Он также отметил, что "на данном этапе не было существенного прогресса с точки зрения территориальных достижений российских войск на восточном фронте".

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин хочет собрать на Донбассе войска, которые будут в 5 раз больше украинских.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, войска РФ на этой неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке и Украина готовится к этому.

Добавим, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс.

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