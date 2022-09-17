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В Минобороны Франции намекнули на тайные военные учения для ВСУ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню намекнул на то, что его страна может проводить тайные военные учения для наших военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно официальным данным правительства Франции, с начала полномасштабного вторжения России страна провели обучение для 40 украинских солдат. В основном наших воинов обучали работе с французскими самоходными орудиями Caesar.

Как отметил советник министра обороны, президент Франции Эммануэль Макрон желает сохранить "балансирующую силу" во время войны России против украинского народа.

"Эмманюэль Макрон был очень четок - Украина победит и должна победить, но Россию нельзя унижать. Наша линия состоит в том, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с Украиной и помочь ей добиться победы - но если нет, иметь возможность сыграть свою роль, когда конфликт прекратится ", - отметил Лекорню.

Также Лекорню отметил, что другие "специализированные" учения Франция может проводить тайно.

"Соединенное Королевство решило идти вперед с базовой подготовкой. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не будем рассказывать вам обо всем, что мы делаем", – добавил советник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Дании, по примеру Великобритании, военные ВСУ будут проходить военную подготовку .

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