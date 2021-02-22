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Минобороны о движении Украины в НАТО: мы сделаем все возможное для его ускорения

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в этом году ведомство сделает все возможное для ускорения движения к членству Украины в НАТО. По его словам, международные партнеры высоко оценивают достижения Украины в оборонной реформе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Эспрессо".

"Этот год был провозглашен годом евроатлантической интеграции, годом, когда мы сделаем все возможное для ускорения нашего движения на пути к НАТО", - подчеркнул министр.

Таран рассказал, что сегодня у него запланирован телефонный разговор с пятью министрами обороны стран НАТО - США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы. В ходе разговора, который состоится в 17 часов, будет рассмотрен ряд вопросов, в частности по продвижению в реформировании ВСУ и Минобороны.

"Такая заинтересованность международных партнеров, по нашему мнению, является свидетельством не просто поддержки на международном уровне, а является и определенной высокой оценкой наших достижений в оборонной реформе, усилении способности ВСУ и вклада Украины в мировую и региональную безопасности", - пояснил он.

Напомним, до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина становится ближе к членству в НАТО, но даты ее поступления еще нет.

Кроме того, недавно в посольстве США назвали условие для продвижения интеграции Украины в НАТО.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныНАТОАндрей Таран
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