Минобороны о движении Украины в НАТО: мы сделаем все возможное для его ускорения

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в этом году ведомство сделает все возможное для ускорения движения к членству Украины в НАТО. По его словам, международные партнеры высоко оценивают достижения Украины в оборонной реформе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Эспрессо" .

"Этот год был провозглашен годом евроатлантической интеграции, годом, когда мы сделаем все возможное для ускорения нашего движения на пути к НАТО", - подчеркнул министр.

Таран рассказал, что сегодня у него запланирован телефонный разговор с пятью министрами обороны стран НАТО - США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы. В ходе разговора, который состоится в 17 часов, будет рассмотрен ряд вопросов, в частности по продвижению в реформировании ВСУ и Минобороны.

"Такая заинтересованность международных партнеров, по нашему мнению, является свидетельством не просто поддержки на международном уровне, а является и определенной высокой оценкой наших достижений в оборонной реформе, усилении способности ВСУ и вклада Украины в мировую и региональную безопасности", - пояснил он.