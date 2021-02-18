США назвали условие для продвижения интеграции Украины в НАТО
В посольстве США в Киеве назвали условие для продвижения интеграции Украины в НАТО. Для этого, как говорят в посольстве, Украина должна делать прогресс в важных реформах.
Об этом говорится в заявлении посольства США на странице в Facebook.
В диппредставительстве США подчеркнули, что Украина является важным партнером НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в Черноморском и Трансатлантическом регионах.
"Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленное в ее Конституции намерение вступить в НАТО", - заявили в посольстве.
Напомним, недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина становится ближе к членству в НАТО. Однако точной даты вступления Украины в НАТО еще нет.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве обороны ожидают, что Украина получит План действий по членству в НАТО во время саммита Альянса в 2021 году.