Міноборони про рух України в НАТО: ми зробимо все можливе для його прискорення

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що цього року відомство зробить все можливе для прискорення руху до членства України в НАТО. За його словами, міжнародні партнери високо оцінюють здобутки України в оборонній реформі.

Про це він сказав під час прес-конференції в Києві, яку транслював телеканал "Еспресо" .

"Цей рік було проголошено роком євроатлантичної інтеграції, роком, коли ми зробимо все можливе для прискорення нашого руху на шляху до НАТО", - наголосив міністр.

Таран розповів, що сьогодні у нього запланована телефонна розмова з п'ятьма міністрами оборони країн НАТО - США, Британії, Канади, Польщі та Литви. В ході розмови, яка відбудеться о 17 годині, буде розглянута низка питань, зокрема щодо просування в реформуванні ЗСУ та Міноборони.

"Така зацікавленість міжнародних партнерів, на нашу думку, є свідченням не просто підтримки на міжнародному рівні, а є й певною високою оцінкою наших здобутків в оборонній реформі, посиленні спроможності ЗСУ та вкладу України у світову та регіональну безпеки", - пояснив він.