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Минобороны Дании отвергло заявления о помощи в слежке за Меркель

Автор: Артур Родивилов

Дания осуждает и выступает категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр обороны страны Трине Брамсен.

Ее слова приводит датская телерадиокомпания DR.

Ранее DR совместно с рядом европейских СМИ представила журналистское расследование, в котором утверждается, что в период с 2012 по 2014 год датские спецслужбы якобы оказывали содействие сотрудникам Агентства национальной безопасности США (АНБ) в прослушке ряда европейских политиков.

Включая канцлера Германии Ангелу Меркель, тогдашнего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера немецкой оппозиции Пеера Штайнбрюка.

При этом точное число политиков, за которыми велась слежка, не называлось.

"Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо", - заявила глава Минобороны Дании.

Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.

Отметим, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.

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