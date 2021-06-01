Минобороны Дании отвергло заявления о помощи в слежке за Меркель

Ранее DR совместно с рядом европейских СМИ представила журналистское расследование, в котором утверждается, что в период с 2012 по 2014 год датские спецслужбы якобы оказывали содействие сотрудникам Агентства национальной безопасности США (АНБ) в прослушке ряда европейских политиков.

Включая канцлера Германии Ангелу Меркель, тогдашнего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера немецкой оппозиции Пеера Штайнбрюка.

При этом точное число политиков, за которыми велась слежка, не называлось.

"Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо", - заявила глава Минобороны Дании.